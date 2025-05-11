السفير الأمريكي في إسرائيل: التقارير حول اعتراف ترامب بالدولة الفلسطينية "سخيفة"

القدس المحتلة/سما/

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تقريرا نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" حول اعتراف الرئيس دونالد ترامب بدولة فلسطينية خلال زيارته المقبلة للشرق الأوسط بأنه "سخيف".



وقال في منشور في حسابه على منصة إكس: "تحتاج صحيفة 'جيروزاليم بوست' إلى مصادر أفضل من هذا 'المصدر' المجهول".

وأضاف: "حفيدي تيدي البالغ من العمر 4 سنوات أكثر مصداقية. اسألوا تيدي. هذا التقرير سخيف. ليس لدى إسرائيل صديق أفضل من الرئيس الأمريكي".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" في مقال نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي إن "الرئيس دونالد ترامب سيصدر إعلانا بشأن دولة فلسطين والاعتراف الأمريكي بها، وأنه سيكون هناك قيام دولة فلسطينية من دون وجود حماس".

وأضاف المصدر: "إذا تم الإعلان عن اعتراف أمريكي بدولة فلسطين، فسيكون ذلك مثابة الإعلان الأهم الذي سيغير موازين القوى في الشرق الأوسط، وستنضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم".

وأكد المصدر أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون حاضرة بالتأكيد، لكن الكثير منها تم الإعلان عنه بالفعل، وربما نشهد إعفاء دول الخليج من الرسوم الجمركية.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته الإقليمية الأسبوع المقبل، والتي تشمل السعودية وقطر والإمارات، بين 13 و16 مايو، فيما يتوقع أن يصدر خلالها "إعلان كبير"، كما وصفه بنفسه خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي.