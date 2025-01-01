الشيخ يطلع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على آخر التطورات في فلسطين

الدوحة/سما/

التقى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

ونقل الشيخ، تحيات الرئيس محمود عباس لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتقدير دولة فلسطين وشعبها للدور القطري الساعي لتحقيق وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وادخال المساعدات بالتعاون مع الأشقاء في مصر والأطراف العربية والدولية المعنية.

وأطلع الشيخ، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري على تطورات الأوضاع في فلسطين، واهمية الوصول بأسرع وقت ممكن لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الانسانية، مع التأكيد على الموقف الفلسطيني الرسمي بضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والامنية وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، والذهاب لعملية سياسية تستند للشرعية الدولية.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، كما ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقمة العربية القادمة في بغداد، وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.