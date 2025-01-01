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مصادر مطلعة : ترمب يلتقي بن سلمان وعباس وعون والشرع في قمة الرياض

الأحد 11 مايو 2025 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر مطلعة : ترمب يلتقي بن سلمان وعباس وعون والشرع في قمة الرياض



القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مطلع لصحيفة "القدس الفلسطينية" عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة جاءت بمقترح من الأمير محمد بن سلمان وحظيت بموافقة ترمب.

وأشار المصدر إلى أن بن سلمان يسعى للحصول على موافقة ترامب على الشرط السعودي بإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف سيمثل إنجازاً كبيراً للدبلوماسية السعودية.

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