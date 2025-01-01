يومان حاسمان في مفاوضات صفقة الأسرى تزامنا مع زيارة ترامب والعيون على “حماس”..

القدس المحتلة / سما/

قال مسؤولون إسرائيليون إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في مسار المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وبحسب تقرير بثته “ويك إند نيوز” عبر القناة “12 الإسرائيلية” مساء السبت، فإن زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية وقطر والإمارات، قد تخلق ضغطا دبلوماسيا على الأطراف، خصوصا في ظل الوساطة القطرية المستمرة.

وقال مسؤولان إسرائيليان للقناة: “هذان يومان هامان. إذا طرأ تحول في موقف حماس مع اقتراب الزيارة أو خلالها مباشرة”.

وفي حال غادر ترامب المنطقة دون تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، أكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيوسع عملياته البرية ضمن عملية “عربات جدعون” في قطاع غزة، بهدف إخضاع حماس وفرض شروط جديدة على الأرض.

وقالت المصادر إن الجيش مستعد لشن مناورة واسعة النطاق تهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والتنظيمية لحماس، مع التركيز على استعادة الأسرى. وقد تم إقرار خطة عسكرية تشمل تعزيز القوات، واستخدام أسلحة ثقيلة، ودعم جوي وبحري، إضافة إلى إجلاء سكان مناطق القتال من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي: “خلافا للعمليات السابقة، فإن الجيش سيبقى في المناطق التي يسيطر عليها لمنع عودة التهديدات، على غرار ما حدث في رفح”.

وفي ظل إدراكها لحساسية الموقف الأمريكي تجاه بعض الأسرى، رجحت التقديرات الإسرائيلية أن تقدم حماس على خطوة مفاجئة، قد تشمل عرضا للإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر في اللحظة الأخيرة، بهدف نقل الضغط إلى الحكومة الإسرائيلية ودفعها للموافقة على هدنة أو تأجيل التصعيد.

في السياق ذاته، أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها من تعثر المسار السياسي، وحذروا من أن أي إخفاق سيؤدي إلى “انهيار استراتيجي شامل لإسرائيل”.

وفي وقفة احتجاجية نُظّمت مساء اليوم في تل أبيب، قالت العائلات في بيان: “الحكومة الإسرائيلية أمام مهمة القرن. هذه لحظة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى”.

وأضاف البيان: “ندعو القيادة السياسية إلى ارتقاء مسؤول يليق بحجم التحدي، وتنفيذ إرادة الشعب فورا”.