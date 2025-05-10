55 يوما على عودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى بقصف اسرائيلي خيام النازحين

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٥٥ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.



واستهدف جيش الاحتلال خيام النازحين في كل مكان من قطاع غزة مخلفا اعدادًا من الشهداء والجرحى.

جنوب قطاع غزة

وادّت الغارات الاسرائيلية على خيام النازحين بخان يونس إلى استشهاد ثمانية مواطنين بينهم رضيعان.

واستشهد اربعة مواطنين نتيجة استهداف طيران الاحتلال لخيمة للنازحين من عائلة العلني في منطقة المواصي ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين وهم :معتصم محمد العلمي الزوج،ندي ابو شقرة. الزوجة وأولادهما كنان ومحمد معتصم العلمي.

كما ارتقى ثلاثة شهداء من عائلة الأغا في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم عبد السلام محمود الأغا وزوجته وطفله.

واستشهد الطفل أحمد محمد نصر فحجان في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي أسرته في منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد المواطن عاهد المصري واصيب عدد آخر بقصف تكية خيرية في منطقة جورة اللوت شرق خان يونس.

واستشهد الطفل محمد سعيد البردويل اثر اطلاق النار عليه ببحر مخيم رفح جنوب قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية واسعة في محيط مشفى ابو يوسف النجار وصولا للمضخة ومجدي يونس ومنطقة دوار الخربة والاتجاه إلى شمال رفح.

غزة والشمال

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شرقي مدينة غزة.

واستشهد مساء السبت ثلاثة مواطنين باستهداف مركز نزوح غرب مدينة غزة .

والشهداء هم من النازحين من بيت حانون شمال القطاع.

كما استشهد المواطن محمد زقوت في استهداف طائرات الاحتلال لمنزله في حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة.

واصيب اثنين من المواطنين في قصف جوي إسرائيلي على مسجد في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة

وسط القطاع

وخلال اربع وعشرين ساعة استشهد ستة مواطنين بدير البلح وسط القطاع.

واستشهد الاسير المحرر يسرى المصري مع ثلاثة مواطنين بقصف خيمة في منطقة المشاعلة بدير البلح وسط القطاع.

كما استشهد الفتاة زهرة الجعل واصيب ٢٠ بقصف خيمة بمخيم النصاصرة في محيط مشفى شهداء الأقصى.

واعلنت الصحة بغزة انه وصل مشافي القطاع ٢٣ شهيدا و ١٢٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٢٨١٠ شهيد و ١١٩٤٧٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٢٧٠١ شهيد ٧٤٣٢ اصابة).