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الطقس: أجواء خماسينية والحرارة أعلى من معدلها بـ8 درجات مئوية

الأحد 11 مايو 2025 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خماسينية والحرارة أعلى من معدلها بـ8 درجات مئوية



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية إن يكون الجو اليوم الاحد، خماسينيا حارا الى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.
الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالموجة الحارة من: التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة خاصة في ساعات الذروة، خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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