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الآلاف يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب: إسرائيل تقف أمام "خسارة القرن".

السبت 10 مايو 2025 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب: إسرائيل تقف أمام "خسارة القرن".



القدس المحتلة/سما/

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب ومواقع وبلدات ومفارق رئيسية في البلاد، ضد حكومة نتنياهو وللمطالبة بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى من أجل استعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.

وشارك الآلاف في المظاهرة المركزية عند "دوار المختطفين" وأخرى مقابل مقر وزارة الأمن بتل أبيب، بالإضافة إلى مظاهرات أخرى نظمت في حيفا والقدس وبلدات عديدة أخرى.

وحذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، من أن "إسرائيل تقف أمام ’خسارة القرن’. إستراتيجية الحكومة قد تؤدي إلى الانهيار وتمهد الطريق إلى خسارة محققة على المستوى السياسي والأمني والقيميّ"؛ وذلك في تعليقها حول تقارير بشأن استبعاد إسرائيل من خطة إقليمية واسعة ستكون قادرة على وقف الحرب والإفراج عن الأسرى.

وقالت "على الحكومة أن تتبنى اتفاقا واسعا وإقليميا من أجله أن يؤدي إلى تغيير في الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب واستعادة المختطفين الـ59"، واصفة بأن "هذا سيكون تفويتا تاريخيا غير مسبوق".

وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين، إلى أن "هذه الفرصة التاريخية ستذهب أدراج الرياح بسبب الإصرار على مواصلة الحرب والتخلي عن المختطفين"، وقالت إن "الحكومة تعمل على نحو يتعارض مع سياسة الرئيس (الأميركي) ترامب، ومعارضة تامة لرغبة الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي".

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بـ"صنع التاريخ واختيار وقف الحرب واستعادة المختطفين، واستغلال الفرصة الإقليمية التاريخية".

وختمت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالقول "نعود ونطالب الحكومة بتحقيق رغبة الشعب ومطلب الساعة. أعيدوا المختطفين الأحياء منهم للتأهيل والأموات إلى الدفن. استعادة المختطفين هو شرط للنصر والانبعاث واستعادة ثقة الجمهور بالحكومة".

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