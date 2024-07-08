فندق ياباني يلزم النزلاء الإسرائيليين بالتوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب

وكالات/سما/

أفادت وكالة الأناضول بأن فندقا يابانيا يلزم النزلاء الإسرائيليين بالتوقيع على تعهد بعدم ارتكاب جرائم حرب احتجاجا على جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.



وقال كيشي إيس مدير الشركة المشغلة للفندق: " القرار جاء كرد فعل شخصي وإنساني على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة. ليس من العدل أن نستمر في اليابان بخدمتهم (الإسرائيليين) بابتسامة بعد كل ما فعلوه. صور الأطفال تحت الأنقاض دفعتني للتفكير في وسيلة احتجاج قانونية داخل اليابان.

قمنا باستحداث إجراء خاص بتوقيع هذا التعهد، وهذا أقصى ما يمكننا فعله في إطار القانون".

وبحسب ما نقلته الأناضول فإن ذلك يأتي في خطوة غير مسبوقة تعكس احتجاجا مدنيا على جرائم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، فرضت شركة تشغيل فنادق في مدينة كيوتو اليابانية على عملائها الإسرائيليين التوقيع على تعهد بعدم التورط في جرائم حرب قبل السماح لهم بالإقامة.

وفي حديث للأناضول وصف مدير الشركة كيشي إيس الذي يعمل في إدارة الفنادق منذ نحو 10 سنوات، المجازر الإسرائيلية في غزة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، و"تتعارض مع القانون الدولي".

وأوضح أنه عمل مدرسا لسنوات عديدة مضيفا: "عندما شاهدت صور الأطفال في غزة، أدركت أنني لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي دون أن أفعل شيئا".

وأردف كيشي الذي فضل عدم مشاركة صورته الشخصية بسبب "الخصوصية التجارية" : "كنت أتساءل ماذا يمكنني فعله، ففي اليابان لا يسمح بالتمييز ورفض العملاء، لذا قمنا باستحداث إجراء خاص بتوقيع هذا التعهد وهذا أقصى ما يمكننا فعله في إطار القانون".

وأشار إلى أن إدارة الفندق فرضت على زبائنها الأجانب تقديم تعهد بعدم التورط بارتكاب جرائم حرب، لأن القانون يحظر رفض العملاء.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وأوضح كيشي أن إدارة الفندق تطبق هذا الإجراء منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن جميع النزلاء وقعوا على وثيقة التعهد.

ولفت إلى أنهم يستقبلون العملاء من العديد من بلدان العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية.

وأضاف "لا ينبغي التغاضي عن تجاهل بعض الدول للقانون الدولي بل انتهاكه، فهذه الجرائم لا ترتكب في اليابان، وليست مرتبطة مباشرة بحياتنا أو مشاكلنا، ومع ذلك يلزمنا القانون الدولي، جميعنا بالامتثال له".

وأكد كيشي أنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء ما تشهده غزة، مشيرا إلى أهمية عدم المساواة في معاملة أولئك الذين يلتزمون بالقانون الدولي وأولئك الذين ينتهكونه.

وأفاد أنهم تلقوا رسالة من السفارة الإسرائيلية في طوكيو وصفت موقف الفندق بأنه "مجحف وتمييزي".

وأضاف: "نشرنا نص الرسالة على شبكات التواصل الاجتماعي وحاولنا الرد على الانتقادات".

وتابع: "هذا الاجراء لا يخالف أيا من القوانين، وليس تمييزا. فالتمييز يتعلق بأمور لا يمكننا تغييرها، كالجنسية أو العرق أو الجنس، لكن هذا الإجراء هو رد على أفعال إسرائيل".