مقتل شاب من قرية أم بطين في النقب برصاص الشرطة في منطقة الخضيرة

النقب/سما/

قُتل أكرم أبو عصا (41 عامًا) من قرية أم بطين - النقب، بين ليلة الجمعة والسبت، برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مطاردة قرب مدينة الخضيرة، بزعم أنه كان ضمن مجموعة مشتبه بها في منطقة زراعية قرب بلدة "تلمي إلعيزر" قرب الخضيرة.



ووفق بيان الشرطة، فإن الشاب كان داخل مركبة رفضت التوقف بناءً على طلب الشرطة، وحاول الفرار "بطريقة خطيرة"، قبل أن تصطدم بسيارة الشرطة، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار عليها بسبب "الشعور بالخطر"، على حد زعمهم، ما أسفر عن إصابة الشاب بجروح خطيرة، توفي لاحقًا في مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة عن مقتل الشاب قرب "موشاف مئور" إثر إصابته برصاص قوات "حرس الحدود"، مدعيةً أنه كان برفقة اثنين آخرين أثاروا الشبهات، وحاولوا الفرار عند طلب التوقف. وأضافت أن السيارة صدمت الدورية، ما أدى إلى فتح النار عليها.

وادعت الشرطة إنها ضبطت أدوات يُعتقد أنها مخصصة للاقتحام، فيما تواصل الشرطة، أعمال التمشيط بحثًا عن الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقة القتيل.

91 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 91 ضحية، بينهم طفل وخمس نساء وفتَيان دون سن الـ18عاما، منذ مطلع العام 2025 ولغاية اليوم.

وتشير البيانات إلى أن 77 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، و45 منهم كانوا في سنّ 30 فما دون، فيما قُتل سبعة أشخاص برصاص الشرطة.

وخلال عام 2024، قُتل في المجتمع العربي 221 شخصًا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سُجّلت في عام 2023.