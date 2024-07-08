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الرئيس عباس يستقبل مفتي روسيا

السبت 10 مايو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل مفتي روسيا



رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مفتي روسيا الشيخ راوي عين الدين يرافقه وفد من دار الإفتاء، وذلك على هامش مشاركته باحتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وشكر السيد الرئيس المفتي عين الدين والوفد المرافق على مواقفهم الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأكد دعمه الكامل لمسلمي روسيا.

وأطلع سيادته، الشيخ عين الدين، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة التي يشنها على المواطنين، إضافة إلى الحصار المفروض على أهلنا في القطاع ومنع إدخال المواد الأساسية من طعام وماء وأدوية ومحروقات.

كما أطلع الرئيس، مفتي روسيا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

بدوره، قدم المفتي عين الدين شكره للرئيس عباس على مواقفه الداعمة والدائمة لمسلمي روسيا.

وقدم مفتي روسيا للسيد الرئيس نسخة نادرة من مصحف عثمان.

وكان الرئيس وصل موسكو، مساء يوم الخميس الماضي، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية، بدعوة رسمية من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

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