"الأونروا": 550 طالبا فلسطينيا اضطروا لمغادرة مدارسهم في القدس

غزة/سما/

أفادت "الأونروا" اليوم السبت بأن 550 طالبا فلسطينيا اضطروا لترك مدارسهم في مدينة القدس، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية 3 مدارس تابعة لها يوم الخميس الماضي في مخيم شعفاط.



ووفقا للوكالة، جاء هذا التصعيد في إطار تنفيذ أوامر الإغلاق غير القانونية التي صدرت قبل شهر، مما أجبر أكثر من 550 من الطلاب على مغادرة مدارسهم.

وأوضحت الأونروا أنه نتيجة لهذه التطورات، تم إجلاء جميع الأطفال من المدارس الـ6 التي تديرها في في مدينة القدس وضواحيها.

واعتبرت الوكالة هذا الإجراء بمثابة انتهاك صارخ لحق الأطفال في التعليم، مشددة على أهمية دعم تفويض "الأونروا" في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس والذي منتحه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا واقتحمت الشرطة الإسرائيلية في الخميس الماضي مدارس مخيم شعفاط التابعة للأونروا شمال شرق القدس، وعلقت أوامر عسكرية تقضي بإخلاء المدارس وغلقها، وطالبت الطلبةَ والطواقمَ التعليمية بمغادرة المكان فورا.

وفي السياق قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن "قوات إسرائيلية مدججة بالسلاح" اقتحمت ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط في القدس الشرقية المحتلة، وأجبرت أكثر من 550 طالبة وطالبا كانوا داخل الفصول الدراسية على مغادرة مدارسهم.

ووصف لازاريني، ما حدث بأنه "اعتداء على الأطفال واعتداء على التعليم ويوم حزين في القدس الشرقية المحتلة"، وأكد أن هذه المدارس تابعة للأمم المتحدة ولا يجوز انتهاك حرمتها.

ونتيجة لهذا الاقتحام، الذي وصفه لازاريني بأنه "تجاهل صارخ للقانون الدولي" اضطرت الأونروا إلى إجلاء جميع الأطفال من مدارسها الست العاملة في القدس الشرقية.

وأشار لازاريني في منشور له على موقع "إكس" إلى أن هذا الإجراء ترك ما يقرب من 800 طفل بعضهم لا تتجاوز أعمارهم الست سنوات في حالة من الصدمة والقلق، مؤكدا اعتقال أحد موظفي الأونروا خلال العملية.

وشدد لازاريني على أن تنفيذ أوامر الإغلاق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي يحرم الأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعلم، مؤكدا على ضرورة أن تظل مدارس "الأونروا" مفتوحة لحماية جيل كامل من الأطفال.