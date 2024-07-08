"البنيان المرصوص".. ماذا يعني اسم العملية الباكستانية ضد الهند ومن استخدمه قبلها؟

وكالات/سما/

أطلق الجيش الباكستاني اسم "عملية البنيان المرصوص" على عمليته العسكرية الواسعة النطاق، التي تأتي ردا مباشرا على الهجمات الهندية، ولفت الجيش إلى أن العملية تستهدف أهدافا استراتيجية.



الاسم الذي اختارته القوات المسلحة الباكستانية لعمليتها، ليس جديدا، فقد تم استخدمته "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في الحرب مع إسرائيل عام 2014، والتي استمرت 51 يوما.

التسمية مشتقة من الآية رقم 4 في سورة الصف بالقرآن "إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌۭ مَّرْصُوصٌۭ".

وقبل بدء العملية، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن "الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب، وباكستان سترد في الوقت المناسب"، داعيا إلى انتظار الرد القادم من إسلام أباد.

وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور" وقالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".

بالمقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند والتي وصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.

وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، اشتباكات وقصفا مدفعيا عنيفا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين غالبيتهم من المدنيين، في الوقت الذي يخشى فيه المجتمع الدولي من تصعيد التوتر بين الجارتين النوويتين.

واندلعت موجة جديدة من التصعيد بين الهند وباكستان عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.