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مسؤولون أميركيون: طائرة باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلتين للهند

السبت 10 مايو 2025 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أميركيون: طائرة باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلتين للهند



وكالات - سما-

كشف مسؤولان أميركيان ان طائرة باكستانية "صينية الصنع" أسقطت مقاتلتين للهند.

وأوضح المسؤولان أن طائرة مقاتلة باكستانية متطورة صينية الصنع أسقطت طائرتين عسكريتين هنديتين على الأقل يوم الأربعاء الماضي، واعتبرا ما حدث إنجازا كبيرا للطائرة المقاتلة الصينية المتقدمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرات جيه-10 الصينية الصنع لإطلاق صواريخ جو-جو ضد طائرات مقاتلة هندية، مما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل.

كما ذكر مسؤول آخر أن إحدى الطائرات الهندية التي تم إسقاطها كانت مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال.

وأضاف المسؤولان أن طائرات إف-16 الباكستانية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن (LMT.N)، تفتح علامة تبويب جديدة ولم يتم استخدامها في عملية الإسقاط.

وبينما لم تعترف نيودلهي بخسارة أي من طائراتها، إذ قالت بدلا من ذلك إنها نفذت ضربات ناجحة ضد ما وصفته بالبنية التحتية داخل باكستان، قال متحدث باسم القوات الجوية الهندية إنه ليس لديه تعليق عندما سئل عن التقرير.

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