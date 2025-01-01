وزير الخارجية المصري: نعول على أميركا لإجبار إسرائيل على وقف النار في غزة

القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر تعول على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة تلفزيون (روسيا اليوم)، إنه لن يكون هناك «لا أمن ولا استقرار لإسرائيل والمنطقة بدون إنشاء الدولة الفلسطينية».

وأشار الوزير المصري إلى أن ما يحدث في السودان «تدمير لمقدرات الشعب واستهداف للبنية التحتية».

وشدد عبد العاطي على أن روسيا «قوة كبرى»، مشيراً إلى أن مصر لديها علاقات قوية مع موسكو وتنسق وتتشاور معها في كافة الملفات الإقليمية.

وعبر وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده مما وصفها «المشاكل الطائفية» في سوريا وأكد رفض مصر للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.