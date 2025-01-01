  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية المصري: نعول على أميركا لإجبار إسرائيل على وقف النار في غزة

السبت 10 مايو 2025 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: نعول على أميركا لإجبار إسرائيل على وقف النار في غزة



القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر تعول على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع قناة تلفزيون (روسيا اليوم)، إنه لن يكون هناك «لا أمن ولا استقرار لإسرائيل والمنطقة بدون إنشاء الدولة الفلسطينية».

وأشار الوزير المصري إلى أن ما يحدث في السودان «تدمير لمقدرات الشعب واستهداف للبنية التحتية».

وشدد عبد العاطي على أن روسيا «قوة كبرى»، مشيراً إلى أن مصر لديها علاقات قوية مع موسكو وتنسق وتتشاور معها في كافة الملفات الإقليمية.

وعبر وزير الخارجية المصري عن قلق بلاده مما وصفها «المشاكل الطائفية» في سوريا وأكد رفض مصر للتدخلات العسكرية الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

الصحفي الاميركي الشهير "فريدمان" : الحكومة الإسرائيلية تهدد مصالح أمريكا ونتنياهو يريد ترامب "لعبة"

اسعار العملات في فلسطين

تأسيس جهاز إسرائيلي جديد لمنع الفلسطينيين من البناء

السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

واللاه العبري: الإمارات تبلغ إسرائيل رفضها التعاون مع آلية المساعدات الجديدة لغزة

"كتائب القسام" تبث مشاهد من كمين مركب استهدف القوات الإسرائيلية شرق مدينة رفح

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعترف بأن تدمير غزة يهدف إلى تهجير أهلها..تجويع الفلسطينيين مشروع ومرغوب..

مسؤول خليجي : ترامب يدرس الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية بدون حماس خلال زيارة السعودية

مسؤول أمريكي: "إسرائيل" ستدفع ثمناً ثقيلاً بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة

صحيفة قطرية : إدارة ترامب مستعدة لتأجيل نزع سلاح حماس لما بعد وقف إطلاق النار

54 يومًا على استئناف الحرب… عشرات الشهداء وابادة عائلات كاملة والجوع يفتك بقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية