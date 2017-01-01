مسؤول خليجي : ترامب يدرس الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية بدون حماس خلال زيارة السعودية

القدس المحتلة / سما/

كشف مصدر دبلوماسي خليجي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث مع "ميديا لاين عن احتمال أن يعلن الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية عن اعتراف أميركي بدولة فلسطينية ستقام من دون وجود حماس".

وبحسب قوله فإن "مثل هذا الإعلان من شأنه أن يغير موازين القوى في الشرق الأوسط بشكل كامل، ويجذب دولاً إضافية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم".

وتستضيف السعودية القمة الخليجية الأميركية في منتصف مايو/أيار المقبل، في إطار أول زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة منذ بدء ولايته الثانية.

وتعتبر القمة متابعة للاجتماع السابق الذي عقد في 21 مايو/أيار 2017، خلال رئاسته الأولى.ويثير اللقاء في الرياض اهتماما كبيرا في ظل تلميحات ترامب إلى "إعلان مهم للغاية" متوقع خلاله.

يحاول الخبراء والدبلوماسيون فك رموز طبيعة الإعلان المستقبلي ومحتوى القمة، مع تكهنات تتراوح من الاتفاقيات الأمنية والعسكرية إلى التعاون الرائد في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة جميع زعماء دول الخليج، باستثناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، الذي غاب عن المناسبات العامة لفترة طويلة بسبب صحته.

ومع ذلك، هناك آراء أخرى تثير الشكوك حول هذا السيناريو. أحمد الإبراهيم ، الدبلوماسي الخليجي المخضرم، يؤكد بحزم: "لا أعتقد أن هذه قضية فلسطينية. ففي نهاية المطاف، لم يُدعَ الرئيس المصري والملك الأردني، وهما الزعيمان الأقرب إلى القضية الفلسطينية، إلى القمة إطلاقًا" .

يُقدّر الإبراهيم أن هذه اتفاقيات اقتصادية ضخمة: "من المرجح أن نشهد صفقات بحجم تلك التي وُقّعت عام ٢٠١٧، والتي تجاوزت ٤٠٠ مليار دولار.

ولنتذكر أن الإمارات أعلنت عن استثمارات في الولايات المتحدة تزيد قيمتها عن تريليون دولار، بينما التزمت السعودية باستثمارات تزيد عن ٦٠٠ مليار دولار".

ويشير إلى أدلة أخرى على الطابع الاقتصادي للزيارة: "إن تخطيط ترامب لزيارة الإمارات وقطر مباشرة بعد السعودية يدل على ذلك. فهذه اقتصادات كثيفة لها تأثير هائل في السوق الأمريكية". ويتفق الخبير السياسي السعودي أحمد بوشوكي مع هذا التقييم ويربطه بتصريح مثير للاهتمام لترامب: "ألمح الرئيس إلى ما يحدث عندما دعا الأميركيين إلى "شراء الأسهم الآن، قبل الإعلان الكبير في الأيام المقبلة".