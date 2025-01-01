مسؤول أمريكي: "إسرائيل" ستدفع ثمناً ثقيلاً بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة

القدس المحتلة / سما/

عقّب مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت 10 مايو 2025، على استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي.

ونقلت القناة "12" العبرية عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن (إسرائيل) فاتها القطار، وستدفع ثمناً ثقيلاً بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيم" العبرية، عن دبلوماسيين عرب وأمريكيين قولهم: " إن هناك احتمالاً كبيراً جداً بأن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً، عن حل شامل لقضية غزة، يتضمّن إطاراً لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن صفقة شاملة، وفق شروط ترامب، تتناول حلا طويل الأمد لقطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتحديد من يسيطر عليه، مع دور محوري للولايات المتحدة في هذا السياق.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.