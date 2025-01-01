  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي: "إسرائيل" ستدفع ثمناً ثقيلاً بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة

السبت 10 مايو 2025 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: "إسرائيل" ستدفع ثمناً ثقيلاً بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة



القدس المحتلة / سما/

عقّب مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت 10 مايو 2025، على استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي.

ونقلت القناة "12" العبرية عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن (إسرائيل) فاتها القطار، وستدفع ثمناً ثقيلاً بسبب عدم إنهائها الحرب على غزة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيم" العبرية، عن دبلوماسيين عرب وأمريكيين قولهم: " إن هناك احتمالاً كبيراً جداً بأن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريباً، عن حل شامل لقضية غزة، يتضمّن إطاراً لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن صفقة شاملة، وفق شروط ترامب، تتناول حلا طويل الأمد لقطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، وتحديد من يسيطر عليه، مع دور محوري للولايات المتحدة في هذا السياق.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

الصحفي الاميركي الشهير "فريدمان" : الحكومة الإسرائيلية تهدد مصالح أمريكا ونتنياهو يريد ترامب "لعبة"

اسعار العملات في فلسطين

تأسيس جهاز إسرائيلي جديد لمنع الفلسطينيين من البناء

السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

واللاه العبري: الإمارات تبلغ إسرائيل رفضها التعاون مع آلية المساعدات الجديدة لغزة

البيت الأبيض: الوزير الإسرائيلي ديرمر زار البيت الأبيض أمس الخميس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعترف بأن تدمير غزة يهدف إلى تهجير أهلها..تجويع الفلسطينيين مشروع ومرغوب..

مسؤول خليجي : ترامب يدرس الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية بدون حماس خلال زيارة السعودية

صحيفة قطرية : إدارة ترامب مستعدة لتأجيل نزع سلاح حماس لما بعد وقف إطلاق النار

54 يومًا على استئناف الحرب… عشرات الشهداء وابادة عائلات كاملة والجوع يفتك بقطاع غزة

681e89074236040a57022bdf

واللاه العبري: الإمارات تبلغ إسرائيل رفضها التعاون مع آلية المساعدات الجديدة لغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية