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مجزرة جديدة.. الجيش الإسرائيلي يُعدم عائلة فلسطينية بأكملها بمدينة غزة

السبت 10 مايو 2025 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة.. الجيش الإسرائيلي يُعدم عائلة فلسطينية بأكملها بمدينة غزة



غزة / سما/

 استشهد 7 فلسطينيين بينهم أسرة كاملة من 5 أفراد في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة منذ فجر السبت، في ظل تواصل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش منذ 19 شهرا.
وأفاد مصدر طبي باستشهاد 5 أفراد وهم أسرة كاملة مكونة من الأب والأم والأطفال الثلاثة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة “طليب” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وشرق المدينة، قال مصدر طبي إن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على حي التفاح.
كما واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه الجوي والمدفعي لشرق حي الشجاعية بالتزامن مع استمرار عمليات نسف المباني السكنية هناك، وفق ما أفاد به شهود عيان.

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وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي إن طفلا فلسطينيا استشهد برصاص إسرائيلي على ساحل شمال مدينة رفح.
وأوضح المصدر أن فلسطينيين اثنين أُصيبا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غرب رفح.
بدورهم، قال شهود عيان للأناضول إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع خلال ساعات الليل بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

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كما طال القصف المدفعي منطقة شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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