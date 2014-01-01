54 يومًا على استئناف الحرب… عشرات الشهداء وابادة عائلات كاملة والجوع يفتك بقطاع غزة

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ54 من استئناف الحرب، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، في ظل اتساع رقعة الجوع لتشمل فئات جديدة من السكان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي “يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين”، مشيرًا إلى مرور 40 يومًا على إغلاق المخابز، و70 يومًا على إغلاق المعابر ومنع إدخال 39 ألف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود والدواء.

غزة والشمال

استشهد خمسة مواطنين نتيجة استهداف الطيران المروحي الإسرائيلي لخيمة للنازحين في حيّ الصبرة جنوب مدينة غزة، وهم:

- صقر أحمد فؤاد طليب

- زوجته هند عمر أبو الكاس (طليب)

- وأبناؤهم: أحمد، حمزة، وعبد العزيز صقر أحمد طليب

كما استشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف حيّ التفاح شرقي المدينة.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال محلًا تجاريًا في حي الرمال وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين.

واستشهد الصياد أحمد مقداد وأُصيب شقيقه بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليهما في بحر مخيم الشاطئ غرب غزة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد 12 مواطنًا في سلسلة غارات على مدينة غزة.

وفي مخيم جباليا شمال القطاع، استشهد أربعة مواطنين إثر قصف مركز التموين التابع لوكالة “أونروا”.

كما أُصيبت مواطنة برصاص آلية تابعة لجيش الاحتلال قرب محطة البراوي في بيت لاهيا شمال القطاع، بينما جدد الاحتلال قصفه المدفعي على بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون.

جنوب القطاع

في مدينة خان يونس، أدّت غارة مساء الجمعة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين:

- مجدي الأغا (60 عامًا)

- نجله براء (19 عامًا)

- حمزة الأغا (24 عامًا)

وكان مجدي ونجله براء قد التحقا بباقي أفراد الأسرة الذين استشهدوا في الحرب عام 2014.

كما استشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بجراحهم في وقت لاحق.

وسط القطاع

وفي القصف الذي وقع فجر الجمعة، ارتفع عدد الشهداء من عائلة حمدان إلى ثلاثة:

- رشاد أبو لحية

- زوجته صفاء

- طفلهما الرضيع عمرو

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 27 شهيدًا – بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض – و85 إصابة.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 52,787 شهيدًا و119,349 إصابة.

أما منذ استئناف الحرب في 18 مارس 2025، فقد بلغت الحصيلة 2,678 شهيدًا و7,308 إصابة.