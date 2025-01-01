كاتس يهدد طهران بمصير مشابه لمصير "حماس" و"حزب الله" و"الحوثيين" والأسد

القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية ضد أي تهديد وأي عدو".

ونقلت القناة "14" الإسرائيلية، عن كاتس قوله إن "محور الشر انهار.. ما فعلته إسرائيل بالحوثي في صنعاء، وحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، ستفعله أيضا في طهران".

وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي، تهديده بتوجيه ضربات قاسية إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن، "إذا استمروا في إطلاق النار على إسرائيل"، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأي طرف بإيذاء إسرائيل.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفي وقت سابق بأن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي".

وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها".

و‌‏أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.