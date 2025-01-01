"المطبخ العالمي" يبلغ موظفيه عن التوقف عن العمل بسبب نفاد الإمدادات

وقال المطبخ في بيان "بعد تقديم أكثر من 130 مليون وجبة إجمالية و26 مليون رغيف خبز على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، لم يعد المطبخ العالمي يملك الإمدادات اللازمة لطهي الوجبات أو خبز الخبز في غزة".

وأفاد بأنه منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر الحدودية في أوائل مارس، لم يتمكن المطبخ العالمي من تجديد مخزونها من الطعام الذي نستخدمه لإطعام مئات الآلاف من سكان غزة يوميا.

وأشارت إلى أنه وفي الأسابيع الأخيرة، لجأت فرق المطبخ العالمي إلى استخدام كل ما تبقى من مكونات ومصادر وقود، موضحا أنه لجأ إلى أنواع وقود بديلة، مثل منصات الخشب وحبيبات قشر الزيتون.

وبين أنه ومن خلال التكيف المستمر خلال الأسابيع الماضية، كانوا يطهون 133000 وجبة يوميا ويخبزون 80000 رغيف خبز في اليوم.

وذكر أنه وصل الآن إلى حدود ما هو ممكن، مشيرا إلى نفاد المكونات اللازمة لإعداد الوجبات اليومية في أكثر من 80% من المطابخ المحلية.

وأضاف أن المخبز المتنقل الذي كان آخر مخبز يعمل في غزة مؤخرا، لم يعد لديه أي دقيق.

وأكد أنه بدون المكونات والوقود لا تستطيع هذه المطابخ إطعام الأسر التي تعتمد عليها.

ولفت إلى أنه لازال يدعم الأسر الفلسطينية من خلال توزيع مياه الشرب الضرورية حيثما أمكن ذلك.

وأكد في السياق أن شاحنات المطبخ العالمي المحملة بالغذاء ووقود الطهي جاهزة على حدود غزة منذ أوائل مارس، كما أن المزيد من الأغذية والمعدات جاهزة للشحن إلى الحدود من الأردن ومصر، موضحا أنه لا يمكن لعملهم الحيوي أن يستمر دون إذن من إسرائيل لدخول هذه المساعدات.

ومن شأن توقف المطبخ العالمي عن تقديم الطعام أن يفاقم الأزمة في القطاع حيث يعتمد أغلب الاهالي من من يسكنون مخيمات النزوح وغيرهم على الوجبة الرئيسية منه.