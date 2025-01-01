رئيس الأركان الإسرائيلي يبلغ قادة الفرق والألوية خطوات التمهيد لعملية "عربات جدعون" في غزة

القدس المحتلة/سما/

تحدث رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، مع جميع قادة الفرق والألوية في الجيش خلال زيارته لفرقة غزة، مشيرا إلى "الإنتقال للمرحلة الثانية من خطة الحسم"، تمهيدا لعملية "عربات جدعون".



وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان: "تحدث إيال زامير، يوم أمس (الثلاثاء) مع جميع قادة الفرق والألوية في جيش الدفاع، وذلك في إطار زيارته إلى مقر فرقة غزة، تمهيدا لعملية عربات جدعون".



وقال رئيس الأركان لقادة الفرق والألوية: "ننتقل إلى المرحلة الثانية من خطة الحسم – هذا هو مطلب الساعة وحجم المسؤولية، نحن نخوض معركة من أجل الروح والإصرار".



وأضاف البيان: "شدد رئيس الأركان على ضرورة مواصلة العمل مع التمسك بالمهمة، والقيادة من الأمام، والسعي للاشتباك، والحرص على الانضباط العملياتي، من أجل تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة المخطوفين، وحسم المعركة ضد حماس، كما أعرب عن تقديره للقادة على قيادتهم وإدارتهم لقوات الجيش خلال الحرب"ّ.

وصرح رئيس الأركان إيال زامير، قائلا: "لم أنس، وأنتم لم تنسوا، السابع من أكتوبر، نحن في خضم معركة طويلة، متعددة الجبهات، نشهد خلالها مظاهر بطولية كثيرة، المعركة لم تنته، وسنواصل العمل حتى إنجاز مهمتنا".

وفيما يخص التجنيد أشار إيال زامير، إلى أن "الحاجة إلى تجنيد الاحتياط هي حاجة حقيقية وفورية". وقال: "نحن في زمن اختبار، وجنود الاحتياط سيأتون. سيأتون لأننا نستدعيهم، لأننا نحتاج إليهم، لأنه لا خيار آخر. سيأتون وهم يدركون جسامة الموقف، حينما يكون هناك تجنيد ونستدعي الناس، عليهم أن يلبوا النداء".

وذكر أنه "يجب التمسك بزمام المبادرة، والتحرك أولا، ولا يحق التوقف أو التراجع، لأن الجميع هنا لإنجاز المهمة".

كما أضاف، قائلا: "كانت عملية العزة والسيف هي المرحلة الأولى من خطة الحسم، حيث حاولنا خلالها تعظيم فرص التوصل إلى صفقة للإفراج عن المخطوفين، لكن حماس بقيت متعنتة.. الآن حان وقت الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، وسنوسع عملياتنا ونعززها، هذا هو مطلب الساعة، ونحن نعمل وسنواصل العمل بلا كلل، مع وضع أهدافنا نصب أعيننا: إعادة المخطوفين، وهزيمة حماس، وتدمير قدراتها".

هذا وتطرق للصعوبات لتي يواجهها الجيش، قائلا: "أنا على دراية بكل الصعوبات، لقد مر عام ونصف وأفراد الاحتياط تحت ضغط كبير جدا، لقد تم تجنيدهم لفترات غير مسبوقة لم نشهد شيئا كهذا، عليكم مواصلة الحفاظ على روح القتال والإصرار، هذا يعتمد عليكم".

يذكر أن المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي قد صادق بالإجماع خلال الأيام الماضية على عملية "مركبات جدعون"، فيما شهدت تل أبيب احتجاجات واشتباكات عنيفة مع الشرطة عقب الموافقة على الخطة التي تشمل توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.