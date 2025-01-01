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مسؤول أمريكي رفيع: يوجه انتقادات حادة لإسرائيل ويهددها بحرمان ترامب لها من صفقة استراتيجية كبرى

الجمعة 09 مايو 2025 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي رفيع: يوجه انتقادات حادة لإسرائيل ويهددها بحرمان ترامب لها من صفقة استراتيجية كبرى



واشنطن/سما/

حذر مسؤول أمريكي رفيع المستوى من أن الولايات المتحدة لن تنتظر إسرائيل والرئيس دونالد ترامب عازم على المضي قدما في صفقة استراتيجية مع السعودية حتى بدون تل أبيب.

وذكرت القناة 12 العبرية أنه في لقاء استثنائي عُقد مساء الثلاثاء، بين عائلات الأسرى والمسؤول الأمريكي المشارك في الفريق التفاوضي، وجه الأخير انتقادات غير مسبوقة لتصرفات إسرائيل فيما يتعلق بصفقة التبادل والاتفاق مع السعودية.


وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، "حذر المسؤول الأمريكي من أن الولايات المتحدة لن تنتظر إسرائيل بعد الآن، وأن الرئيس دونالد ترامب مصمم على المضي قدما في صفقة استراتيجية مع السعودية - حتى بدون مشاركة إسرائيلية".

وقال المسؤول الأمريكي: "إذا كانوا حتى الآن يدفعون ثمن عدم إنهاء الحرب، فإن الثمن اليوم سيكون أكثر غلاء على إسرائيل وليس فقط على المختطفين".

وأضاف: "الرئيس ترامب مصمم على التقدم نحو صفقة مهمة مع السعودية، حتى بدون مشاركة إسرائيلية. اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين مجرد مقدمة، وإذا لم تفيق إسرائيل، فستتم صفقة القرن بدونها أيضاً".

وعُقد الاجتماع على خلفية الجمود في مفاوضات تبادل الأسرى، حيث سعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لممارسة ضغط على الأطراف لتسريع الصفقة. وخلال المحادثة، أعرب المسؤول الأمريكي عن اتفاقه مع موقف العائلات بأن الضغط العسكري قد يعرض حياة أبنائهم للخطر، وهو موقف يعارض السياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية.

ويُبرز النقد الحاد من المسؤول الأمريكي التوتر المتصاعد بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الإقليمية الشاملة التي يروج لها الرئيس الأمريكي. وفقا لتصريحات المسؤول، ترى الولايات المتحدة أن الاتفاق مع السعودية هو خطوة استراتيجية ستتقدم في أي حال.

وقال المسؤول الأمريكي موضحا موقف الإدارة: "لدينا أمل أن تستغل إسرائيل القطار التاريخي الذي بدأ رحلته، لكن أمريكا لن تنتظر في المحطة"، في رسالة أثارت قلق عائلات الأسرى بشأن العواقب على أبنائهم، حسبما ذكرت القناة 12.

ويمثل هذا إشارة مهمة لإسرائيل بأن الموقف الأمريكي يتجه نحو دفع عجلة العمليات السياسية الواسعة في المنطقة، وأن الاتفاق مع السعودية - المسمى "صفقة القرن" - قد يتحقق حتى بدون مشاركة إسرائيلية، مما قد يترك إسرائيل خارج الترتيبات الإقليمية المهمة.

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