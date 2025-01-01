لابيد ينتقد نتناهو بعد تقارير عن حصول السعودية على قدرات نووية

القدس المحتلة/سما/

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد صمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إزاء تقارير تفيد بمفاوضات قد تؤدي إلى حصول السعودية على قدرات نووية.



ولم يقف انتقاد لابيد عند هذا الحد بل حذر من إمكانية ما وصفه "وقوع هذه القدرات في الأيدي الخطأ".



وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "من غير المعقول أن يظل نتنياهو صامتا بينما يتم التفاوض على صفقة من شأنها أن تدفع نحو سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط وقد تؤدي إلى وقوع القدرات النووية في الأيدي الخطأ".

وجاءت تصريحات لابيد بعد أن نقلت وكالة "رويترز"، يوم أمس، عن مصدرين مطلعين أن الولايات المتحدة لم تعد تشترط تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كشرط للتقدم في محادثات التعاون النووي المدني مع الرياض.

وقد تعثر التقدم نحو اعتراف السعودية بإسرائيل بسبب الغضب في بعض الدول العربية من الحرب الدائرة في غزة، كما تواجه المحادثات النووية عقبات بسبب مخاوف واشنطن من انتشار الأسلحة النووية.

وفي إشارة إلى توجه جديد، ذكر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، خلال زيارته للمملكة في أبريل الماضي، أن السعودية والولايات المتحدة تسيران على "مسار" قد يؤدي إلى اتفاق نووي مدني.