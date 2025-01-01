وزير الخارجية الإسرائيلي يطالب السلطات التونسية بحماية اليهود

القدس المحتلة/سما/

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "الاعتداء على تاجر مجوهرات تونسي يهودي في جزيرة جربة"، داعيا السلطات التونسية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الجالية اليهودية.



وكتب ساعر في حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم الذي استهدف أحد أفراد الجالية اليهودية في جربة، تونس، اليوم. وأتمنى الشفاء العاجل للمصاب".



وأضاف: "يأتي هذا الهجوم بعد مرور عامين على الاعتداء الدموي السابق الذي أودى بحياة يهود وأفراد من قوات الأمن خلال احتفالات لاغ بعومر".

ودعا ساعر في منشوره السلطات التونسية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجالية اليهودية.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد تناقلت في وقت سابق أنباء مفادها أن تاجر مجوهرات تونسيا من الديانة اليهودية تعرض لهجوم بواسطة آلة حادة أصابت أطرافا من يده.

ووفق ما يتم تداوله فإن خلافا وقع بين هذا التاجر والشخص المعتدي ما زالت أسبابه مجهولة.

ونقل موقع "LDJ" عن يانيف، نجل الحاخام الأكبر في جربة وصاحب محل مجوهرات مجاور لمكان الحادث، روايته لما جرى خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الحاخام الأكبر موشيه ليوين. وقال يانيف: "قام المعتدي أمس بجولة على المحلات في المنطقة، يسأل إن كانت مملوكة ليهود، ثم عاد صباح اليوم وهو يحمل سكينا كبيرا".

وأشار يانيف إلى أن الضحية "نجا بفضل التدخل الشجاع والسريع من قبل الجيران، الذين ينتمون بدورهم إلى أفراد من الجالية اليهودية".

وتداول ناشطون عبر الإنترنت مقطع فيديو للهجوم غير موثق حتى الآن.

ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي بشأن الحادثة التي وقعت في الجزيرة، غير أن مصادر مقربة أفادت بأن المعتدي هو مواطن من مدينة أجيم بجزيرة جربة ويقيم بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة.

وقد نشب خلاف بين المعتدى عليه وبين "يوسف ي"، صاحب محل صياغة في المنطقة، تطور إلى حد أن استل المعتدي سكينا.

وتمت السيطرة على الطرفين وتحويلهما إلى مقر منطقة الأمن الوطني بجربة. وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المحل بجرح طفيف على مستوى مرفق اليد، وتُوصَف حالته بالعادية، وهو حاليا في عهدة الأمن الوطني بالجهة.