  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معاريف: واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة ومن الافضل عدم قول نتياهو "لا" للرئيس الاميركي

الجمعة 09 مايو 2025 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة ومن الافضل عدم قول نتياهو "لا" للرئيس الاميركي



القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة معاريف عن مصدر بالحكومة الإسرائيلية": تلقينا رسالة أميركية بأن واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة بدلا من عملية إسرائيلية شاملة".

واضاف "سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على نتنياهو أن يقول لا لترامب".

وقالت ان مسؤولون يرون أن الحكومة أهدرت الوقت ويستحيل البدء بمناورة في غزة قبيل وصول ترامب.

واضافت ان الأميركيون نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها: لا تفاجئونا قبل زيارة ترامب.

واكدت "مخاوف من أن يمارس ترامب خلال زيارته للمنطقة ضغوطا على نتنياهو لقبول صفقة لا تلائم إسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..ترامب قد يعلن عن اتفاق شامل في غزة..

التفاصيل الكاملة لخطة "ويتكوف" التي عرضها امام مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لـ"غزة"

نتنياهو : اقول لحماس "قواعد اللعبة ستتغير قريبا" بفضلكم..

بيل جيتس يتبرع بكامل ثروته البالغة 200 مليار دولار للفقراء في العالم

لطمة جديدة لـ"نتنياهو" ..ترامب يسحب مطلب التطبيع مع إسرائيل من المفاوضات مع السعودية

واشنطن : اتفاق لتولي"صندوق إغاثة غزة"مهمة ادخال وتوزيع المساعدات بعيدا عن حماس

تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

الأخبار الرئيسية

اليمن تضرب مجددا ..انفجارات كبيرة تدوي بإسرائيل عقب اعتراض صاروخ باليستي ووقف حركة الطائرات في مطار بن غوريون

الصحفي الاميركي الشهير "فريدمان" : الحكومة الإسرائيلية تهدد مصالح أمريكا ونتنياهو يريد ترامب "لعبة"

السفير الأمريكي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

"يديعوت": إسرائيل تخشى تنازلات أميركية تُبقي حماس حية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية