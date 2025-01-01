معاريف: واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة ومن الافضل عدم قول نتياهو "لا" للرئيس الاميركي

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة معاريف عن مصدر بالحكومة الإسرائيلية": تلقينا رسالة أميركية بأن واشنطن تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة بدلا من عملية إسرائيلية شاملة".

واضاف "سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل على نتنياهو أن يقول لا لترامب".

وقالت ان مسؤولون يرون أن الحكومة أهدرت الوقت ويستحيل البدء بمناورة في غزة قبيل وصول ترامب.

واضافت ان الأميركيون نقلوا رسالة لإسرائيل مفادها: لا تفاجئونا قبل زيارة ترامب.

واكدت "مخاوف من أن يمارس ترامب خلال زيارته للمنطقة ضغوطا على نتنياهو لقبول صفقة لا تلائم إسرائيل".