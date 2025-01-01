اليمن تضرب مجددا ..انفجارات كبيرة تدوي بإسرائيل عقب اعتراض صاروخ باليستي ووقف حركة الطائرات في مطار بن غوريون

القدس المحتلة / سما/

-أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه حدد صاروخا أطلق من اليمن وأعلن إطلاق محاولات لاعتراضه.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منظومة ثادالأميركية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأوضحت أن صاروخ اليوم تم اعتراضه بفضل منظومة حيتس الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت وقف حركة الطيران بشكل مؤقت في مطار بن غوروين بسبب اعتراض الصاروخ.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.

واعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمانأن هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد مرور عام و7 أشهر على الحرب "أمر لا يصدق".

ومساء الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان نجاح وساطة قادتها بين واشنطن وجماعة الحوثي، أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكدت جماعة الحوثي أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، وأن عملياتها ضدها ستستمر دعما لغزة حتى وقف الإبادة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

واستأنف الحوثيون استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، ردا على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/ الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.