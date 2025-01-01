تسريبات ضد تنياهو بأوامر البيت الابيض ..هآرتس: واشنطن تضغط على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس

القدس المحتلة / سما/

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة.

وأضاف المصدر أن واشنطن أخبرت تل أبيب بأنه في حال عدم التقدم نحو صفقة، فإن إسرائيل ستبقى وحدها.

وذكرت أن المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف، اجتمع مؤخرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرهم بأن الضغط العسكري يعرض حياة أبنائهم للخطر.

وأضاف المصدر أن ويتكوف أكد لهم أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى في دفع ثمن عدم وقف الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية جرى تسريبها بأمر شخصي منه.