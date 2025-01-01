  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السفير الأمريكي بإسرائيل: لن ننتظر إذن تل أبيب للتعامل مع جماعة أنصار الله اليمنية

الجمعة 09 مايو 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي بإسرائيل: لن ننتظر إذن تل أبيب للتعامل مع جماعة أنصار الله اليمنية



القدس المحتلة / سما/

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إنّ واشنطن غير ملزمة بالحصول على إذن من تل أبيب، من أجل إبرام أي نوع من الترتيبات من شأنها أن تمنع  جماعة أنصار الله اليمنية من استهداف سفنها.
جاء ذلك في مقابلة أجراها هاكابي مع “قناة 12” العبرية الخاصة، ستبث لاحقا بشكل كامل، وكشفت عن مقتطفات منها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وصرح هاكابي، للقناة العبرية، أن “الولايات المتحدة ليست مضطرة للحصول على إذن من إسرائيل لعقد نوع من الترتيب، الذي من شأنه أن يمنع  جماعة أنصار الله اليمنية من إطلاق النار على سفننا”.
وأضاف “بعد حديثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، أستنتج أن تحركات واشنطن ضد هجمات  جماعة أنصار الله اليمنية على إسرائيل ستعتمد على ما إذا كان مواطنون أمريكيون قد تضرروا أم لا”.

الأكثر قراءة اليوم

بالتفاصيل ..ترامب قد يعلن عن اتفاق شامل في غزة..

تقرير: “حماس” تغنُم أسلحةً إسرائيليّةً بعشرات ملايين الدولارات و قدرات الحركة توسّعت عبر شبكةٍ معقدةٍ تمُرّ بثلاث دولٍ عربية

فضيحة تهز إسرائيل.. أسيرة إسرائيلية تتعرض للاغتصاب في “تل أبيب” بعد الإفراج عنها

نتنياهو : اقول لحماس "قواعد اللعبة ستتغير قريبا" بفضلكم..

التفاصيل الكاملة لخطة "ويتكوف" التي عرضها امام مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لـ"غزة"

صحيفة عبرية : ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو وقرر التحرك بمفرده في الشرق الاوسط

بيل جيتس يتبرع بكامل ثروته البالغة 200 مليار دولار للفقراء في العالم

الأخبار الرئيسية

"يديعوت": إسرائيل تخشى تنازلات أميركية تُبقي حماس حية في غزة

ترامب يلتقي رئيس وفد المفاوضات "الإسرائيلي" لبحث الوضع في غزة والمفاوضات مع ايران

المخفي أعظم: هكذا اخترقت المخابرات القطريّة قدس أقداس الكيان وفعلّت جواسيس مُقابل الأموال..

غزة : عشرات الشهداء والجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي وتدمير منازل بالشجاعية ورفح

التفاصيل الكاملة لخطة "ويتكوف" التي عرضها امام مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لـ"غزة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية