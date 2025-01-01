السفير الأمريكي بإسرائيل: لن ننتظر إذن تل أبيب للتعامل مع جماعة أنصار الله اليمنية

القدس المحتلة / سما/

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إنّ واشنطن غير ملزمة بالحصول على إذن من تل أبيب، من أجل إبرام أي نوع من الترتيبات من شأنها أن تمنع جماعة أنصار الله اليمنية من استهداف سفنها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها هاكابي مع “قناة 12” العبرية الخاصة، ستبث لاحقا بشكل كامل، وكشفت عن مقتطفات منها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وصرح هاكابي، للقناة العبرية، أن “الولايات المتحدة ليست مضطرة للحصول على إذن من إسرائيل لعقد نوع من الترتيب، الذي من شأنه أن يمنع جماعة أنصار الله اليمنية من إطلاق النار على سفننا”.

وأضاف “بعد حديثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، أستنتج أن تحركات واشنطن ضد هجمات جماعة أنصار الله اليمنية على إسرائيل ستعتمد على ما إذا كان مواطنون أمريكيون قد تضرروا أم لا”.