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جامعة تل ابيب: اضطرابات نفسية تُبعد 1 من كل 8 جنود حاربوا في غزة عن الخدمة

الجمعة 09 مايو 2025 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة تل ابيب: اضطرابات نفسية تُبعد 1 من كل 8 جنود حاربوا في غزة عن الخدمة



القدس المحتلة/سما/

كشفت دراسة صادرة عن جامعة تل أبيب ونشرتها صحيفة "هآرتس" أن واحدًا من كل ثمانية جنود إسرائيليين شاركوا في القتال داخل قطاع غزة يعاني من مشكلات نفسية تجعله غير مؤهل للعودة إلى الخدمة العسكرية.

وأظهرت الدراسة أن نحو 12% من جنود الاحتياط الذين خدموا في غزة أفادوا بأنهم يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، ما ينعكس سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في أداء مهامهم العسكرية.

وأكد الباحثون أن هذه النسبة المرتفعة من المصابين بالاضطراب بين صفوف الجنود تشكل تحديًا كبيرًا أمام المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في ظل استمرار التوترات والصراع في المنطقة.

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