الشيخ يلتقي ولي العهد السعودي ويبحث معه تطورات الأوضاع في فلسطين

الرياض / وكالات/

التقى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.

ونقل الشيخ تحيات سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، مقدما شكر دولة فلسطين وشعبها للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، على دعمها المتواصل لشعبنا وقضيته العادلة على الأصعدة كافة.

وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونائب الرئيس حسين الشيخ، خلال اللقاء الذي عقد في قصر السلام بمدينة جدة، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعما للحقوق الفلسطينية.

وقدم نائب الرئيس الفلسطيني، الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها بالتنسيق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، والأشقاء العرب، والأطراف الدولية المعنية في التحالف العالمي، لعقد المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في نيويورك يونيو/ حزيران المقبل، لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدا لمسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر عن الجانب السعودي، وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله. وعن الجانب الفلسطيني: مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية دكتور مجدي الخالدي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، ورئيس ديوان نائب الرئيس أية محيسن.