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نتنياهو : اقول لحماس "قواعد اللعبة ستتغير قريبا" بفضلكم..

الخميس 08 مايو 2025 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : اقول لحماس "قواعد اللعبة ستتغير قريبا" بفضلكم..



القدس المحتلة / سما/

 زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، معسكر تدريب اللواء الخامس في قاعدة تساليم، حيث اطّلع على عرض عسكري حول القدرات التدريبية للقوات، والجهود العملياتية التي بُذلت في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لتوسيع نطاق المناورة العسكرية.

وخلال الزيارة، قال نتنياهو: "جئت إلى قاعدة تساليم لأقف على كفاءة جنودنا عن قرب، استعداداً للعملية القوية المقبلة في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو القضاء على حركة حماس، والثاني هو تحرير جميع الرهائن، في آن واحد".

ثم اختتم بتوجيه رسالة لحماس قائلاً: "أقول شيئاً واحداً لحماس: القواعد ستتغير قريباً جداً – بفضلكم".

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