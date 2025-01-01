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لطمة جديدة لـ"نتنياهو" ..ترامب يسحب مطلب التطبيع مع إسرائيل من المفاوضات مع السعودية

الخميس 08 مايو 2025 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لطمة جديدة لـ"نتنياهو" ..ترامب يسحب مطلب التطبيع مع إسرائيل من المفاوضات مع السعودية



وكالات - سما-

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مطلبه بأن تعترف المملكة العربية السعودية بإسرائيل مقابل المساعدة الأمريكية للرياض في تطوير برنامج نووي مدني.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء اليوم الخميس، نقلا عن مصدرين مطلعين على المحادثات قبل زيارته للشرق الأوسط، التي تبدأ الثلاثاء المقبل، وتشمل السعودية والإمارات وقطر.

ووصفت رويترز إلغاء المطلب الأميركي باتفاق تطبيع واسع النطاق بأنه "تنازل كبير" من جانب واشنطن في المحادثات الجارية بشأن هذه القضية مع الرياض.

وأشارت إلى أنه في عهد الرئيس السابق جو بايدن، الذي أجرى أيضا مناقشات بشأن هذه القضية مع السعودية، كانت المحادثات بشأن التعاون في المجال النووي المدني جزءا من صفقة واسعة كان من المفترض أن تشمل أيضا التطبيع مع إسرائيل واتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة. ولكن مثل هذه الصفقة لم يتم التوصل إليها بسبب الشرط السعودي للتقدم في العملية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية، وهو الشرط الذي رفضه رئيس الوزراء حتى على المستوى التصريحي.

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