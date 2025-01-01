صحيفة عبرية : ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو وقرر التحرك بمفرده في الشرق الاوسط

القدس المحتلة / سما/

كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، " ان ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو وقرر المضي قدما بخطوات في الشرق الأوسط بدونه".

ووفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم"، فقد شهدت العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب تدهورا ملحوظا، وسط تبادل مشاعر الإحباط وخيبة الأمل.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يعد مستعدا لانتظار خطوات من الجانب الإسرائيلي، وقرر التحرك بمفرده لضمان مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وترى واشنطن بحسب الصحيفة أن "نتنياهو يماطل في اتخاذ قرارات حاسمة كان من المفترض أن تمهّد للتقدم في ملف التطبيع، في وقت تطالب فيه المملكة العربية السعودية بوقف الحرب في غزة وتقديم التزامات واضحة بشأن حل الدولتين".