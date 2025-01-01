إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة حول لقاء الشرع بمسؤولين إسرائيليين ..

القدس المحتلة / سما/

كشف موقع “I24News” الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن المفاوضات السرية بين سوريا وإسرائيل، متحدثاً عن لقاء “تم تعريفه بأكمله على أنه غير رسمي لكن منسّق مسبقاً”.

وذكر الموقع أنّه في 13 نيسان/أبريل الماضي في أبو ظبي، عقد اجتماع جمع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى جانب عناصر استخبارات وأمن سوريين ورجال أمن إسرائيليين سابقين.

ونقل الموقع عن مصدر سوري كبير ومصادر عربية أخرى، أنّ “المحادثات ركزت على المسائل الأمنية فقط”، فضلاً عن “تقديم مقترحات لترتيبات أمنية حول “الحرمون السوري” (جبل الشيخ) ووجود الجيش الإسرائيلي في المناطق العازلة”.

وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر الموقع الإسرائيلي مناقشة أي مواضيع تطبيع أو اتفاقات سياسية خلال هذا اللقاء، فقد بيّن “I24News” أنّ الشرع “طلب الانضمام إلى اتفاقات أبراهام”.

وقال الموقع إنّ الشرع “توجه في هذا الشأن إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد أن شعر بعدم إحراز تقدّم مع إسرائيل”.

وأمس الأربعاء، أعلن الشرع وجود “مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، عبر وسطاء، من أجل تهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة”، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك في باريس بعد لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

بدوره، قال ماكرون إنّ “الشرع مستعد للنقاشات” بشأن إسرائيل، مُعرباً عن “تمنّيه بأن تكون هناك محادثات بين سوريا وإسرائيل “.