الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة وغير مسبوقة على عدة مواقع في “النبطية”

بير

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات “عنيفة وواسعة” وغير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار، مستهدفا محافظة النبطية جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي (…) عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية”.

وتابعت: “شنت (الطائرات) سلسلة غارات عنيفة، وعلى دفعتين مستهدفة الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان”.

و”أحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب”، حسب الوكالة.

وزادت بأن الانفجارات “أثارت أجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظمهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلاب”.

كما “تسببت حال الهلع بازدحام سير في الطرقات، وكانت تعبر عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة، فيما أقفلت معظم الدوائر الرسمية (المؤسسات العامة) أبوابها”.