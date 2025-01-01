  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة وغير مسبوقة على عدة مواقع في “النبطية”

الخميس 08 مايو 2025 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة وغير مسبوقة على عدة مواقع في “النبطية”



بير

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات “عنيفة وواسعة” وغير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار، مستهدفا محافظة النبطية جنوب لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي (…) عدوانا جويا واسعا على منطقة النبطية”.
وتابعت: “شنت (الطائرات) سلسلة غارات عنيفة، وعلى دفعتين مستهدفة الأودية والمرتفعات والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وكفررمان”.
و”أحدث دوي الصواريخ الملقاة انفجارات هائلة ترددت أصداؤها في معظم مناطق النبطية والجنوب”، حسب الوكالة.

وزادت بأن الانفجارات “أثارت أجواء من الرعب والهلع لدى المواطنين الذين هرع معظمهم إلى المدارس لإجلاء أولادهم الطلاب”.
كما “تسببت حال الهلع بازدحام سير في الطرقات، وكانت تعبر عشرات سيارات الإسعاف باتجاه محيط المناطق المستهدفة، فيما أقفلت معظم الدوائر الرسمية (المؤسسات العامة) أبوابها”.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة واتفاق للرهائن في غزة خلال الـ24 ساعة القادمة (فيديو)

أول تصريح لنتنياهو بعد القرار الأمريكي بشأن الحوثيين

زامير يعلن الانتقال إلى "المرحلة 2" من خطة الحسم ضد حماس

حادث خطير في الجيش الإسرائيلي.. شجار بين مجندات تخلله تحرش وانتهى بطعن مجندة

البنتاغون يكشف معلومات للمرة الأولى عن رصيف بايدن العائم بغزة

الشرع: نخوض مفاوضات غير مباشرة مع "إسرائيل"

المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين اليوم بنسبة 70%

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو وقرر التحرك بمفرده في الشرق الاوسط

قطر تحصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتحويل 29 مليون دولار شهريا للحكومة في سوريا

تقرير: “حماس” تغنُم أسلحةً إسرائيليّةً بعشرات ملايين الدولارات و قدرات الحركة توسّعت عبر شبكةٍ معقدةٍ تمُرّ بثلاث دولٍ عربية

بعد «هدنة الحوثي»وتجاهل واشنطن لـ"تل ابيب"... الإسرائيليون يرون «أزمة ثقة» بين نتنياهو وترمب

"كاتس" يحذر طهران والحوثي : انظروا ماذا فعلنا بحماس وحزب الله والأسد في دمشق..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية