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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 08 مايو 2025 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، ارتقاء عشرات الشهداء في مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة، واستشهاد شاب جنوب الخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- إغفاءة حزن.. ونوم مستحيل..!! ثلاثة وتسعون شهيدا في قطاع غزة

- شهيد من دورا واعتقال والديه وشقيقيه والاحتلال يعتزم إقامة احياء استيطانية بمحافظتي قلقيلية وبيت لحم

- الرئيس يهاتف علاوي معزيا بوفاة نجله ويهنئ ميرز لمناسبة انتخابه مستشارا لألمانيا

- الهباش ينفي ما نشرته "صفحات صفراء" مغرضة عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف

- دعوات لتجنب الانزلاق للهاوية الأخلاقية في غزة

- مصطفى يعلن قطاع غزة منطقة مجاعة

- في مخيمي نور شمس وطولكرم... شقاء العمر تحت الركام

- جنين وطوباس تنتصران للأسرى المرضى ولأمين السر أبو رميلة

- السعودية ترفض رفضا قاطعا خطط إسرائيل لتوسيع عدوانها وإعادة احتلال قطاع غزة

"الأيام":

- الاحتلال يصعّد من الإبادة الجماعية..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متتالية

- خبراء في الأمم المتحدة يدعون لتحرك دولي لتجنّب "القضاء" على فلسطينيي غزة

- الاحتلال يحرق منازل في مخيم جنين وإبلاغ عائلات في "نور شمس" بهدم منازلها

- أزمة جوع تعصف بقطاع غزة وتهدد المؤسسات الصحية

- أميركا وإسرائيل تناقشان تشكيل إدارة مؤقتة بقيادة واشنطن في قطاع غزة

- مصطفى يعلن القطاع "منطقة مجاعة" ويدعو إلى تدخل دولي لوقف العدوان

- المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف عمله في غزة بسبب نفاد الإمدادات

- ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة في غزة اليوم 

"القدس":

- عشرات الشهداء بمجزرة السوق: 100 شهيد بمجازر مروّعة في مختلف أنحاء القطاع 60 منهم في مدينة غزة

- إعدام شاب بادعاء تنفيذه عملية دهس جنوب الخليل

- قطر ومصر: استمرار جهود الوساطة لوقف الحرب

- أحياء استيطانية كبيرة في قلقيلية وبيت لحم

- هل تنزلق الحرب بين باكستان والهند لمواجهة شاملة؟

- ترمب يعلن اليوم تفاصيل المحادثات حول غزة

- ألبانيز: الجميع مسؤول أمام القانون الدولي لصمته على المجازر الإسرائيلية

- 6 دول أوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة فورا

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