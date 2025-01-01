أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، ارتقاء عشرات الشهداء في مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة، واستشهاد شاب جنوب الخليل.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- إغفاءة حزن.. ونوم مستحيل..!! ثلاثة وتسعون شهيدا في قطاع غزة
- شهيد من دورا واعتقال والديه وشقيقيه والاحتلال يعتزم إقامة احياء استيطانية بمحافظتي قلقيلية وبيت لحم
- الرئيس يهاتف علاوي معزيا بوفاة نجله ويهنئ ميرز لمناسبة انتخابه مستشارا لألمانيا
- الهباش ينفي ما نشرته "صفحات صفراء" مغرضة عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف
- دعوات لتجنب الانزلاق للهاوية الأخلاقية في غزة
- مصطفى يعلن قطاع غزة منطقة مجاعة
- في مخيمي نور شمس وطولكرم... شقاء العمر تحت الركام
- جنين وطوباس تنتصران للأسرى المرضى ولأمين السر أبو رميلة
- السعودية ترفض رفضا قاطعا خطط إسرائيل لتوسيع عدوانها وإعادة احتلال قطاع غزة
"الأيام":
- الاحتلال يصعّد من الإبادة الجماعية..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر متتالية
- خبراء في الأمم المتحدة يدعون لتحرك دولي لتجنّب "القضاء" على فلسطينيي غزة
- الاحتلال يحرق منازل في مخيم جنين وإبلاغ عائلات في "نور شمس" بهدم منازلها
- أزمة جوع تعصف بقطاع غزة وتهدد المؤسسات الصحية
- أميركا وإسرائيل تناقشان تشكيل إدارة مؤقتة بقيادة واشنطن في قطاع غزة
- مصطفى يعلن القطاع "منطقة مجاعة" ويدعو إلى تدخل دولي لوقف العدوان
- المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف عمله في غزة بسبب نفاد الإمدادات
- ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة في غزة اليوم
"القدس":
- عشرات الشهداء بمجزرة السوق: 100 شهيد بمجازر مروّعة في مختلف أنحاء القطاع 60 منهم في مدينة غزة
- إعدام شاب بادعاء تنفيذه عملية دهس جنوب الخليل
- قطر ومصر: استمرار جهود الوساطة لوقف الحرب
- أحياء استيطانية كبيرة في قلقيلية وبيت لحم
- هل تنزلق الحرب بين باكستان والهند لمواجهة شاملة؟
- ترمب يعلن اليوم تفاصيل المحادثات حول غزة
- ألبانيز: الجميع مسؤول أمام القانون الدولي لصمته على المجازر الإسرائيلية
- 6 دول أوروبية تطالب برفع الحصار عن غزة فورا