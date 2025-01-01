"كاتس" يحذر طهران والحوثي : انظروا ماذا فعلنا بحماس وحزب الله والأسد في دمشق..

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيراً إلى الحوثيين في اليمن وداعمتهم إيران، قائلاً إن إسرائيل «يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو عدو».

وقال كاتس في بيان: «سيتلقى الحوثيون ضربات موجعة من إسرائيل إذا استمروا في إطلاق النار علينا. الجيش الإسرائيلي مستعد لأي مهمة».

وأضاف: «كما أحذر القيادة الإيرانية التي تمول وتسلح وتدير منظمة الحوثي الإرهابية: لقد انتهى أسلوب الوكالة وانهار محور الشر. أنتم تتحملون المسؤولية المباشرة. ما فعلناه بـ(حزب الله) في بيروت، و(حماس) في غزة، والأسد في دمشق، والحوثيين في اليمن، سنفعله بكم أيضاً في طهران». وختم: «لن نسمح لأي طرف بإيذاء إسرائيل».

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريح الحوثيين بأن الهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة لن تمنعهم من مواصلة مهاجمة إسرائيل.