الاضراب الشامل يعم مدينة دورا حدادا على الشهيد حريبات

الخليل/سما/

عم الاضراب الشامل كافة مناحي الحياة في مدينة دورا الثوم الخميس، حدادا على الشهيد عبد الفتاح عاهد حريبات 20 عاما، والذي اعلن عن استشهاده مساء أمس بعد تنفيذه عملية دهس وطعن قرب مفرق الفحص جنوب الخليل.

وقد افرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم عن والد الشهيد حريبات وشقيقيه بعد التحقيق معهم،والذين تم اعتقالهم الليلة الماضية بعد مداهمة منزلهم.

وخلال عملية المداهمة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 50 مواطنا تواجدوا في منزل عائلة الشهيد حريبات، واعتدى جنود الاحتلال على بعضهم بالضرب المبرح، كما تم الاعتداء بالضرب على والد الشهيد وشقيقيه، والحق جنود الاحتلال دمارا كييرا داخل المنزل خلال تفتيشه.

وذكرت مصادر محلية وطبية، انه تم نقل 6 مواطنين للمستشفى لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال.