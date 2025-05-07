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حادث خطير في الجيش الإسرائيلي.. شجار بين مجندات تخلله تحرش وانتهى بطعن مجندة

الأربعاء 07 مايو 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادث خطير في الجيش الإسرائيلي.. شجار بين مجندات تخلله تحرش وانتهى بطعن مجندة



القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الأربعاء، تفاصيل حادث خطير في الجيش الإسرائيلي بين مجموعتين من المجندات في وحدة المدفعية بغلاف غزة.


وقالت الصحيفة إن شجارا بين مجموعتين من المجندات في وحدة المدفعية بغلاف غزة أدى إلى موجة أعمال عنف خطيرة بين المجموعتين تخللها تحرش ورشق حجارة وشتم وسكب مياه وتخريب معدات وتهديدات باستخدام السلاح.

وذكرت أن الأزمة بلغت ذروتها الليلة الماضية حين تعرضت إحدى المجندات للطعن.

وأفادت بأن الشرطة العسكرية تحقق في الحادثة التي تُصنف في الجيش على أنها خطيرة واستثنائية.

ووفق الصحيفة، وقعت الحادثة هذا الأسبوع في بؤرة "تسليل" الاستيطانية في غلاف غزة.

وبحسب روايات أولياء أمور المجندات وكما أشارت شهادات المجندات في الموقع، بدأت الأحداث عندما انضمت مجندات من كتيبة مدفعية أخرى إلى خيمة المقاتلات.

وبحسب أقوال المجندات، فقد بدأن بمضايقتهن، ورشقنهن بالحجارة، وشتمهن، وسكب الماء عليهن أثناء نومهن، وألحقن الضرر بممتلكاتهن، ووضع سياجا بينهن داخل الخيمة، ثم ألقين السياج عليهن وهددتهن إحداهن بالسلاح.

ووصلت الحادثة إلى ذروتها عندما كانت إحدى الجنديات في الحمام وكانت مجندة تنتظرها في الخارج وطعنتها في ظهرها بسكين.

وتم علاج الجندية على الفور ونقلها إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالطفيفة.

وفي أعقاب الحادثة، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا وتم الثلاثاء استجواب جنديات للاشتباه بتورطهن في الحادث.

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