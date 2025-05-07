إصابة 4 جنود إسرائيليين حالة 2 منهم خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في رفح

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بمقتل كلب في وحدة "عوكيتس" وإصابة 4 جنود إسرائيليين، حالة 2 منهم خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في رفح جنوب قطاع. غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن طائرة إخلاء مروحية هبطت عصر اليوم في مستشفى "سوروكا"، حاملة على متنها جنودا أصيبوا في معارك بقطاع غزة.



جاء هذا عقب إعلان "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ سلسلة عمليات "أبواب الجحيم" ضد الجنود الإسرائيليين المتوغلين في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "ضمن سلسة عمليات أبواب الجحيم.. تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلبان مدربان إلى كمين جهز مسبقا بعدد من العبوات الناسفة وفور وصول الجنود إلى عين الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.. ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة".

وفي بيان آخر منفصل، أكدت "القسام" أنه "ضمن سلسة عمليات أبواب الجحيم.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذيفتي "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وعاود مجاهدونا التقدم صوب المنزل المستهدف وأجهزوا من مسافة الصفر بأسلحتهم الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة".