  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العفو الدولية والأمم المتحدة: أي نقل قسري للفلسطينيين من غزة سيعد جريمة حرب

الأربعاء 07 مايو 2025 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية والأمم المتحدة: أي نقل قسري للفلسطينيين من غزة سيعد جريمة حرب



غزة/سما/

أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء، أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، محذرة من أن أي نقل قسري للفلسطينيين سيعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.


 وأوضحت المنظمة أن إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع كوسائل حرب ممنهجة، حيث منعت دخول المساعدات الغذائية والطبية والمياه إلى القطاع بشكل شبه كامل، ما أدى إلى تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية ونفاد مقومات الحياة الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، ودفع آلاف العائلات إلى حافة المجاعة.

وشددت العفو الدولية على أن المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء إسرائيل، مطالبون باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للضغط على تل أبيب لرفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يرقى إلى جريمة إبادة جماعية ترتكب على مرأى ومسمع العالم.

من جانبه، أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه الشديد من خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة قسرا، مؤكدا أن هذه الخطط تثير مخاوف جدية من فرض ظروف تهدد بقاء الفلسطينيين كجماعة في القطاع، وأن أي تهجير قسري يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي.

في السياق ذاته، تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية هذا الأسبوع حول التزامات إسرائيل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تأكيدات أممية وحقوقية بأن رفض إسرائيل إدخال المساعدات يشكل انتهاكا لأوامر المحكمة المتكررة.

الأكثر قراءة اليوم

مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة والقاهرة تستدعي الفصائل الفلسطينية لجولة مفاوضات جديدة..

الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة

"إسرائيل" مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن

3 آلاف قنبلة لم تنفجر.. "إسرائيل" بقلق: هل سترد حماس بضاعتنا إلينا؟

الحوثيون يهددون "إسرائيل" برد مزلزل لن يتحمله الأمريكيون

أقوى رجل في باكستان يخرج من الظل لمواجهة الهند

بعد التوصل لاتفاق بوساطة عُمانية.. ترامب يعلن وقف الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-07_17-12-25

بالتزامن..عمليتان في شمال الضفة وجنوبها: 5 مصابين إسرائيليين بعمليتي إطلاق نار ودعس

photo_2025-05-07_16-28-38

فايننشال تايمز: صمت الغرب وسماحه لائتلاف نتنياهو المتطرف بقتل سكان غزة "مخز"

photo_2025-05-07_16-27-35

جيش الاحتلال يكثف مجازره الدموية في غزة.. 92 شهيدا منذ فجر اليوم

20250507045807

إدارة أميركية مؤقتة لغزة؟ واشنطن وتل أبيب تبحثان إقصاء حماس والسلطة

photo_2025-05-07_16-12-00

"القسام" تبث مشاهد من سلسلة عمليات "أبواب الجحيم" مستهدفة القوات الإسرائيلية في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية