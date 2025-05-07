"إسرائيل" تعيد تفعيل كتيبة دفاع جوي لمواجهة تهديد المسيرات على الجبهة الشمالية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة تفعيل كتيبة دفاع جوي كانت أغلقت منذ أكثر من عقدين، بهدف تشغيل أنظمة جديدة مضادة للطائرات دون طيار، في خطوة تعكس تزايد التهديدات في الجبهة الشمالية.

قوات من كتيبة الدفاع الجوي 947 التي تم إنشاؤها حديثًا تقف أمام نظام دفاع جوي في شمال إسرائيل، 6 مايو 2025. / الجيش الإسرائيلي

وقد أعيد افتتاح الكتيبة 947، التي كانت تشغل في السابق منظومة الصواريخ الأمريكية الصنع "تشابارال"، والتي أخرجت من الخدمة عام 2003. وأقيمت مراسم عسكرية خاصة بهذه المناسبة يوم أمس الثلاثاء.



وذكرت المؤسسة العسكرية أن الهدف من إعادة تفعيل الكتيبة هو "توفير حل عملياتي جديد لمواجهة تهديد الطائرات دون طيار والمسيّرات (UAVs) في الساحة الشمالية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" أطلق خلال الحرب مئات الطائرات المسيرة من الأراضي اللبنانية، تمكن عدد منها من اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار.

وأوضح بيان الجيش أن الكتيبة 947 ستضم مئات الجنود من الذكور والإناث، وستكون جزءا أساسيا من فرقة الجليل 91، المسؤولة عن تأمين الحدود مع لبنان.

وستنتشر عناصر الكتيبة على طول خط الحدود وفي المواقع الحساسة والنقاط الأمامية، كما ستخضع لتدريبات على العمل إلى جانب القوات البرية المناورة داخل أراضي العدو في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

ولم يفصح الجيش عن نوع الأنظمة التي ستستخدم في الكتيبة، إلا أنه وصفها بأنها "متحركة ومكيفة مع طبيعة التهديد"، ما يتيح إمكانية نشرها بسرعة بالتزامن مع تحركات القوات في الميدان.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أفادت في وقت سابق بأن سلاح الجو بدأ الاستعداد لإعادة نشر أنظمة دفاع جوي تعتمد على المدافع، من بينها منظومة "M163 فولكان"، وهي رشاشات دفاع جوي استخدمت سابقاً حتى سحبها من الخدمة عام 2006. وتعد هذه الأنظمة فعالة لحماية مواقع محددة مثل القواعد العسكرية والبنى التحتية الحساسة، لكنها لا تغطي مناطق واسعة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن منظومة "القبة الحديدية الليزرية" لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال عام واحد.

وتم تصميم منظومة "Iron Beam" للعمل بالتوازي مع أنظمة الدفاع التقليدية مثل "القبة الحديدية"، حيث ستكون مخصصة لاعتراض الأهداف الصغيرة، بما فيها الطائرات المسيّرة والمقذوفات خفيفة الوزن.