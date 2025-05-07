البنتاغون يكشف معلومات للمرة الأولى عن رصيف بايدن العائم بغزة

واشنطن/سما/

كشف تقرير صادر عن البنتاغون أن أكثر من 60 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال مهمة إنشاء وتشغيل رصيف المساعدات العائم قبالة ساحل غزة، وهو رقم يفوق بكثير ما أعلن عنه سابقا.

وأفاد تقرير صادر عن المفتش العام في وزارة الدفاع نشر يوم الثلاثاء أن أكثر من 60 جنديا أصيبوا أثناء مشاركتهم في رصيف المساعدات العائم للرئيس السابق جو بايدن في غزة.

وكان الرصيف، الذي أعلن عنه بايدن خلال خطاب متلفز أمام الكونغرس في مارس 2024، مشروعا ضخما تطلب حوالي 1000 جندي أمريكي لتنفيذه.

لكن سوء الأحوال الجوية وتحديات التوزيع داخل غزة حدت من فعالية ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه أكبر جهد لتوصيل المساعدات على الإطلاق في الشرق الأوسط. ولم يعمل الرصيف إلا لمدة 20 يوما تقريبا وبلغت تكلفته حوالي 230 مليون دولار.

وكانت التصريحات الرسمية قد أشارت في البداية إلى 3 إصابات فقط، بينها حالة واحدة استدعت الإخلاء الطبي، إلا أن التقرير الجديد أكد إصابة أكثر من 60 جنديا خلال العملية.