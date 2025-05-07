جيش الاحتلال يكثف مجازره الدموية في غزة.. 92 شهيدا منذ فجر اليوم

غزة/سما/

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من وتيرة مجازره الدموية في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الوحشية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما أكدت حركة حماس أن الاحتلال يهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين العزل.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن استشهاد 102 فلسطيني وإصابة 193 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء مجازر إسرائيلية شملت قصف مدارس ومواقع مكتظة بالمدنيين وسط وشمالي القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 92 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 60 منهم بمدينة غزة.





وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 22 شهيدا في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال، بقصف منطقة مكتظة بالمواطنين تضم عددا من المحال والبسطات التجارية في شارع الوحدة بمدينة غزة.



قصف مباشر للمدنيين

وأفاد بارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بالمجزرة الإسرائيلية في شارع الوحدة من 17 إلى 22 شخصا، مشيرا إلى أن عددا من الإصابات وصلت للمستشفى "في حالة خطيرة"، مرجحا ارتفاع أعداد الشهداء خلال الساعات القادمة.



وقصف الجيش الإسرائيلي مطعم "التايلندني" ومفترق "بالميرا" الواقعين في شارع الوحدة بمنطقة مكتظة بالمواطنين وتضم عددا من المحال والبسطات (العربات) التجارية، في وقت متزامن ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.





وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن من بين ضحايا المجزرة الصحفي يحيى صبيح، ما يرفع حصيلة ضحايا الصحفيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 214 صحفيا.



وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، توثق مشاهد مروعة للحظة القصف الإسرائيلي على هذه المنطقة.





وأظهرت المشاهد جثثا ومصابين متناثرين في شارع الوحدة مضرجين بدمائهم، حيث هرع المواطنون وسط الدخان الكثيف الناجم عن القصف لمحاولة إنقاذ المصابين وانتشال القتلى.



ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط إدانات محلية وأممية ودون مواقف عملية لمنع تكرارها.



وتأتي هذه المجازر وسط سياسة تجويع ممنهجة يتبعها الاحتلال بحق فلسطينيي القطاع، حيث تقول مراكز حقوقية وأممية ودول إن "إسرائيل تستخدم المساعدات سلاحا ضد فلسطينيي غزة، وورقة تفاوض للضغط على حركة حماس لإجبارها على القبول بشروطها".



وفي وقت سابق، استشهد 31 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، بينهم أطفال، في مجزرتين متتاليتين ارتكبهما جيش الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



تعليق "حماس"

بدورها، قالت حركة حماس في بيان، إن "جيش الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي، مستهدفًا التجمّعات المدنية بشكل متعمّد، من مراكز الإيواء والنزوح إلى نقاط توزيع الطعام، في إطار حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين العزّل، وكسر إرادة شعبنا عبر القتل والتجويع والحصار".



وطالبت الحركة "بتحرك دولي عاجل وجاد لوقف هذا المسلسل الإجرامي، وردع حكومة الاحتلال الإرهابية، التي تمعن في ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق المدنيين الأبرياء، في ظل صمت دولي مريب".



ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم كافة، إلى تصعيد الحراك الشعبي بكافة الوسائل الممكنة، دعما لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضا للإبادة الجماعية والتجويع، ومطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.



