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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,653 والإصابات إلى 118,897 منذ بدء العدوان

الأربعاء 07 مايو 2025 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 52,653 والإصابات إلى 118,897 منذ بدء العدوان



غزة /سما/

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,653 شهيدا، و118,897 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيدا، و6,856 مصابا، منذ 18 آذار/ مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا، و145 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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