عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيميها : هدم مبانٍ وسط عمليات تجريف ونزوح

طولكرم/سما/

يدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها يومه الـ101، وسط عمليات هدم جديدة للمنازل، والاستيلاء على أخرى، وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم.

وقالت مراسلتنا، إن الاحتلال أعلن الليلة الماضية عن نيته هدم مباني جديدة، تعود لسبع عائلات في مخيم نور شمس، ويضم كل مبنى عددا من الشقق السكنية، ومن ضمن العائلات: جنيدي ومقبل وعليان وسكران وغريفي وسروجي وفحماوي.

وأشارت إلى أن هذا التصعيد يترافق مع بدء الاحتلال بتنفيذ مخطط هدم 106 منزلا ومبان سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، إذ شرع بعملية الهدم خلال اليومين الماضيين في حارات المنشية والمسلخ والجامع في مخيم نور شمس، بعد تفريغها من سكانها بالقوة، في الوقت الذي تتمركز فيه جرافات الاحتلال في منطقة شارع المربعة في مخيم طولكرم.

ولفتت مراسلتنا، إلى أن الاحتلال يواصل الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها في محيطها.

وأضافت، أن المدينة شهدت منذ ساعات الصباح الباكر تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وهي تجوب الشوارع الرئيسية، وتحديدا في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت والمستشفى الحكومي، وشوارع الحدادين والعليمي ونابلس، واعترضت تحرك المواطنين والمركبات وسط إطلاق أبواق مركباتها بشكل استفزازي ومرورها المتعمد بعكس اتجاه السير، مع تحليق لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انتشرت قوات الاحتلال بجرافاتها وفرق المشاة في مخيم نور شمس ومحيطه، وقامت بملاحقة المواطنين أثناء توجههم الى منازلهم المهددة بالهدم لأخذ مقتنياتهم منها، واحتجزت عددا من الشبان واقتادتهم معها إلى ثكنة عسكرية عند مدخل المخيم، وأخضعتهم للاستجواب، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول.

وتتعرض المدينة ومخيميها وضواحيها، لحصار خانق، واقتحامات متكررة وسط اطلاق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية خاصة خلال ساعات الليل، إضافة إلى اعتداءات ممنهجة على منازل المواطنين والبنية التحتية، ما حول المخيمات والأحياء السكنية في بعض مناطق المدينة إلى ثكنات عسكرية، بعد الاستيلاء على المنازل وطرد سكانها بالقوة.

هذا وأسفر عدوان الاحتلال وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، وإلحاق دمار شامل في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

كما تسبب العدوان في حركة نزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.