رام الله/سما/

الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الاربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد عشرات المواطنين في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتوسيع عدوانه البري على شمال القطاع.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

العاهل الأردني يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة

الغزيون ينبشون القمامة بحثا عن شيء يؤكل

إصابات واعتقالات في الضفة والاحتلال يهدم منازل في نور شمس

الأشد صعوبة وقسوة: زيارة معتقلي غزة تحت الأرض في قسم "ركيفت" بسجن الرملة

الأحمد يتلقى اتصالا من وزير خارجية مصر ويطلع سفير الصين على مجمل التطورات الفلسطينية

سموتريتش: غزة ستكون مدمرة بالكامل بعد انتهاء الحرب

ترمب يعلن وقف الغارات الأميركية على اليمن.. وإسرائيل تدمر مطار صنعاء الدولي

*"الأيام":

عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة وتوسيع العدوان البري شمال القطاع

الأمم المتحدة: إسرائيل ترسل القنابـل بدل المــاء والـغـذاء إلـى سكــان القطــاع

الهند تقصف مواقع في باكستان وإســلام آبـــــاد تـتــوعــــد بالـــــرد

واشنطن تلغي المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية في القدس

هدم منازل وبنايات في مخيم نور شمس وعمليات تجريف وتدمير في مخيم جنين

إصــابـــات خلال اقتحــامـــات ومستوطنون يحرقون أراضي

مصر تتسلم مقترحًا أميركيًا جديدًا لوقف النار في غزة قبيل زيارة ترمب

سموتريتش: سنقر البناء في "1E " قريبـــًا وغزة ستدمر بالكامل وسكانها سيرحلون

*"القدس":

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة البريج

"الاونروا": مئات الآلاف يتناولون وجبة واحدة كل يومين في غزة

الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق

ترمب: الخميس أو الجمعة.. "اعلان كبير للغاية"

الخارجية الأميركية: إدخال المساعدات إلى غزة خلال الأيام المقبلة

"ويتكوف": اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أو اثناء زيارة ترمب للمنطقة

معارضة صينية أوروبية لخطط احتلال القطاع

مقرر أممي: 70 بالمئة من البنية التحتية للمياه دمرت

هدم منازل في نور شمس وإصابات بين المحتفلين بعيد الخضر

مطار صنعاء يخرج عن الخدمة