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للمرة الثانية خلال ساعات.. الاحتلال يقصف مدرسة أبو هميسة شرق البريج ويوقع شهداء وجرحى بين النازحين

الأربعاء 07 مايو 2025 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثانية خلال ساعات.. الاحتلال يقصف مدرسة أبو هميسة شرق البريج ويوقع شهداء وجرحى بين النازحين



غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة أبو هميسة، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت للمرة الثانية خلال ساعات، مدرسة أبو هميسة التي تؤوي نازحين، ما أدى لاستشهاد 14 مواطنا بينهم أطفال وإصابة نحو 90 آخرين.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت مدرسة أبو هميسة في وقت سابق من مساء اليوم، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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