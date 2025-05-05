الحوثيون: الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون بدد وهم التفوق الإسرائيلي

صنعاء/سما/

أكد وزير الخارجية اليمني بحكومة صنعاء جمال عامر أن الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب بدد وهم التفوق الإسرائيلي.



وقال عامر: "‏مأزق رئيس حكومة الإبادة والاجرام الصهيوني يتضاعف مع إرادة اليمن قيادة وشعبا في مساندة مظلومية غزة".



وأضاف أن "الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" الأكثر تحصينا بدد وهم التفوق الصهيوني".

وشدد على أن "‏الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" فضح استهداف نتنياهو لمصالح الشعب اليمني وتهاوي الردع الصهيوني".

وأشار إلى أن "نتنياهو المهزوم والمأزوم سيتباهى بصور الدخان المتصاعد من محطات الكهرباء أمام شعبه فاقد الأمان والثقة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية اليوم مصنع إسمنت عمران ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف مطار صنعاء.

ويأتي ذلك بعد يوم على غارات مماثلة شنها الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومصنع باجل للأسمنت، في المحافظة الساحلية، غربي البلاد، أدى إلى مقتل أربعة اشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردا على إعلان "أنصار الله" مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي أصاب محيط مطار بن غوريون في إسرائيل.