  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون: الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون بدد وهم التفوق الإسرائيلي

الثلاثاء 06 مايو 2025 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون بدد وهم التفوق الإسرائيلي



صنعاء/سما/

أكد وزير الخارجية اليمني بحكومة صنعاء جمال عامر أن الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب بدد وهم التفوق الإسرائيلي.


وقال عامر: "‏مأزق رئيس حكومة الإبادة والاجرام الصهيوني يتضاعف مع إرادة اليمن قيادة وشعبا في مساندة مظلومية غزة".


وأضاف أن "الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" الأكثر تحصينا بدد وهم التفوق الصهيوني".

وشدد على أن "‏الصاروخ اليمني الذي ضرب مطار "بن غوريون" فضح استهداف نتنياهو لمصالح الشعب اليمني وتهاوي الردع الصهيوني".

وأشار إلى أن "نتنياهو المهزوم والمأزوم سيتباهى بصور الدخان المتصاعد من محطات الكهرباء أمام شعبه فاقد الأمان والثقة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية اليوم مصنع إسمنت عمران ومحطات كهرباء ذهبان وعصر وحزيز ومواقع في جبل عطان، فضلا عن استهداف مطار صنعاء.

ويأتي ذلك بعد يوم على غارات مماثلة شنها الطيران الإسرائيلي على ميناء الحديدة ومصنع باجل للأسمنت، في المحافظة الساحلية، غربي البلاد، أدى إلى مقتل أربعة اشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردا على إعلان "أنصار الله" مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي أصاب محيط مطار بن غوريون في إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات عبرية عن اتفاق إسرائيلي مع حماس في "الدقيقة الـ 90" بوساطة مصرية

الحوثيون: الرد وشيك ومؤلم وسنهاجم المطارات بما فيها حيفا وننسق عملياتنا مع حماس..

الاحتلال يزعم : ضابط في كتائب حماس يسلم نفسه للجيش برفح

ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء للفلسطينيين في غزة (فيديو)

الجيش البريطاني: نحن على شفا حرب عالمية نووية ويجب تخزين المواد الضرورية كالوقود والمياه..

صحيفة عبرية : "دعوى إسرائيلية غير مسبوقة ضد السلطة وحماس تطالب بـ 5 ملايين شيكل لكل "ضحية

تقرير عبري عن قدرة حماس على الحصول على أسلحة عبر 3 دول عربية بينها مصر

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-06_20-10-04

3 آلاف قنبلة لم تنفجر.. "إسرائيل" بقلق: هل سترد حماس بضاعتنا إلينا؟

681a49eb4c59b70b7e2c5244

"إسرائيل" مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن

الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة

20250505215249reup-2025-05-05t215102z_1560605576_rc2sbeaawpl3_rtrmadp_3_usa-trump.h-730x438

بعد التوصل لاتفاق بوساطة عُمانية.. ترامب يعلن وقف الضربات الأمريكية على اليمن (فيديو)

ترامب: سيكون هناك إعلان كبير ومهم جدا قبل زيارتي للشرق الأوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية