"إسرائيل" مصدومة من إعلان ترامب وقف قصف اليمن

القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة 12" العبرية، مساء يوم الثلاثاء، إن إسرائيل مصدومة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف شن ضربات على اليمن.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ترامب يعلن وقف "ضرباته" على اليمن ولم يقل إنه مستمر بحماية إسرائيل من ضرباتهم.

وأفادت بأن المستوى السياسي تفاجأ بكلام ترامب سواء فيما يتعلق باليمن أو فيما يتعلق بـ"الإعلان الكبير".

وأشارت إلى أن المستوى السياسي في حيرة من أمره الآن ويحاول فهم ما يعنيه الرئيس الأمريكي.

وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن أمريكا لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الهدنة مع "أنصار الله".

وأضاف أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن "أنصار الله"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي فاجأهم.

وفي السياق، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض توضيحا خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب.

كما ذكر الصحفي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عميت سيجال: "إن إعلان ترامب هو رسالة قوية إلى المنطقة بأكملها: هاجموا إسرائيل، واتركونا وشأننا..لو كنت إيرانيًا، فهذا ما سأفهمه.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستوقف الضربات على اليمن.

وصرح دونالد ترامب بأن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة ويقولون إنهم لن يهاجموا السفن.

وأضاف: "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن، أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".

كما أشار ترامب إلى أنه سيصدر "إعلانا مهما جدا" قبل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، قائلا "أعتقد أنه قبل الجولة سيكون لدينا إعلان مهم جدا جدا نصدره.. لن أكشف عنه وهو إيجابي للغاية".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 وحتى 16 مايو 2025.